Estetikte bu yöntem gençleştiriyor

İHA’nın haberine göre; Plastik ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Sinan Kaya, Ameliyatsız yüz germe yöntemi olarak bilinen ip askılama tedavisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Tedavinin özellikle son yıllarda yüzdeki yaşlanma sonucu oluşan kırışıklık ve sarkmalara karşı kullanıldığını ifade eden Op. Dr. Sinan Kaya şunları belirtti:

“Yaratılış gereği belli bir döneme kadar gençleşmeyle giden vücut belli bir dönemden sonrasın da yaşlanma süreci kaçınılmazdır. Zamanla vücuttaki DNA’ların tamir yapma yeteneği azalmaktadır. Hücrenin kendini yenileme, eksilen, kaybolan, şekli bozulan veya fonksiyonları azalan hücrelerin yerine yenisini koyma kapasitesinde azalma meydana gelmektedir. Yaş devam ettikçe artık iyi fonksiyon yapamayan hücrelerin vücutta birikmesine neden olmaktadır. En önemlilerinden biri de kök hücrenin enerjisi azalmaktadır. Yaşlanmayı tamamen durduramayız ama günümüzde geciktirme adına bazı işlemler yapılmaktadır. Yaşlanma belirtileri yüz bölgesinde oluşan kırışıklıklarla kendini belli eder. Diğerleri ise lekelenme, sarkmalar, hacim kayıplarıdır. Yaşlanmayı geciktirme adına yapılan tüm estetik müdahaleler, işlem yapmak için değil, kişiye yakışacak olan, uyum sağlayan, bilimsel temele dayanan müdahaleler olmalıdır. Bu kişi açısından da hekim açısından da her zaman avantajlıdır”

“HASTANEDE YATIŞ SÜRESİNİN DAHA KISA OLMASIDIR”

İp askılama yönteminin son zamanlarda vücudun birçok noktasında kullanıldığını belirten Dr. Kaya, “Özellikle yüzde oluşan sarkmaları önlemek amacıyla yapılan sık operasyonlar arasındadır. İp askılama yönteminden kısaca bahsedecek olursak, kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullandığımız iplik, silikonla karıştırılarak özel üretilmiştir. Bunlara özel şekiller verilmiş. İp bir vektörden diğer vektöre geçerken ters balık kancası gibi kılçık çeklinde çentikli üretilmiştir. O ipleri derinin altına geçirdiğimiz zaman deriyi yukarı doğru tutmaktadır. Mekanizması bu şekildedir. İp askılama yöntemi kaş bölgesinde, badem göz estetiğinde, orta yüz ve alt yüzü askılamada ve boyun germe işlemi için yine ip askılama yöntemi kullanılmaktadır. İp askılama yönteminin en güzel taraflarından biri de cerrahi bir işlem olmaması, son zamanlarda meme, popo dikleştirme gibi uygulamalarla da kullanılmaktadır. Hastaların bunu tercih etmesinin nedenleri de iyileşme sürecinin ve hastanede yatış süresinin daha kısa olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“İP ASKILAMA YÖNTEMİ ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARABİLİYOR”

Kullanılan ipin özelliklerinden de bahseden Op. Dr. Sinan Kaya, “ İp dokuya uyumlu olmalı, 3- 6ay arasında sarkmayı kaldırabilir olmalıdır. İpte bu özellikler olduktan sonra herhangi bir komplikasyon olup-olmaması hekime tecrübesiyle azalmaktadır. İp askılama yönteminde ipler cildin altında uygun katmalardan geçirildikten sonra çıkış noktasının tersine doğru sabitleme yapılan yönde cildin gerdirilmesi sağlamaktadır. İşlem sonrası ipler cilt altında gizli bölgelerde kalmaktadır ve görünür hale gelmemektedir. İplerin kullanıldığı özel iğneler var. O iğneleri kullanırken herhangi bir kanamanın olmaması gerekmektedir. İp askılama yönteminin avantajlarından biri yatış süresi kısa olurken diğeri de ip askılama yönteminden sonra vücut uyarıldığı için kolajen üretiminin artmasıdır. İp askılama yöntemi en az iki yıl etkisini sürdürmektedir. İp askılama yöntemi uygun kişide uygun tedavi ile çok güzel sonuçlar meydana getirebiliyor” diye konuştu.