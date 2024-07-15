Estonya Başbakanı görevinden istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Estonya Başbakanı görevinden istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas istifasını Pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı Alar Karis'e sundu. Kallas'la eş zamanlı olarak Estonya hükümetinin tamamı da istifa etti. Kallas, yeni hükümet göreve gelene kadar görevine devam edecek.

AB'nin "dışişleri bakanı" yani dışişleri ve güvenlik politikasının yüksek temsilcisi olacağı için bugün görevinden istifa eden Kallas, 2021 yılından bu yana Estonya'nın başbakanlığını yürütüyor.

Estonyalı kamu radyo şirketi ERR'ye göre Kallas, basın toplantısında başbakanlık görevinin ne kadar zorlu olduğunu anlattı. Korona krizi sırasında bu göreve başladı ve çalışmaları, savaşlar ve ekonomik durgunluğun gölgesinde kaldı.

Kallas yaptığı açıklamada hükümetin görev süresi boyunca Estonya'yı geliştirme konusunda gösterdiği başarıdan memnun olduğunu belirtti. Kendisi, diğer konuların yanı sıra, Estonca dilinde eğitime geçişten ve ulusal savunmanın güçlendirilmesinden bahsetti.

Kallas, Estonya'nın ilk kadın başbakanıydı. Ondan sonra Reform Partisi'nden Kristen Michal başbakan olacak .

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