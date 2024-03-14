Estonya, Ukrayna'ya yardım edebilir

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından "Sovyet askerlerine ait anıtları tahrip etmek" iddiasıyla arananlar listesine alınan Estonya Başbakanı Kaja Kallas "Ukrayna'ya askeri yardımda bulunabiliriz" dedi.

Estonya Başbakanı Kallas bugün yaptığı açıklamada Estonya ordusunun Ukrayna'ya gönderilmeyeceğine dair garanti vermeyi reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Şartlar değişebileceği için böyle bir söz veremem. Sizin yorumunuza göre müdahale dair her şey olabilir gibi görünüyor. Bizim Ukrayna'ya askeri yardımımız Rusya tarafından da müdahale olarak görülebilir. Biz burada açıkça bir taraf seçtik ve o taraf Ukrayna'dır, çünkü Rusya bizim için doğrudan bir tehdittir."

Kallas'ın açıklamalarından sonra Rusya'nın takınacağı tutum merak konusu oldu.