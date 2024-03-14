Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil

Hindistanlı yayın kuruluşu NDTV'nin haberine göre, yılbaşı tatili için Rusya'ya giden 7 Hintli turist, seyahat acentesi tarafından kandırılarak Rus ordusuna alındı. İşte şaşkına çeviren yılbaşı tatilinin detayları...

ASKERE ALINDILAR, HER AN CEPHEYE GİDEBİLİRLER...

Hintli kafile internette yayınladıkları bir videoda ilginç bir itirafta bulundular. Videoda seyahat acentesinin verdiği belgeleri imzaladıklarını söyleyen turist kafilesi kendilerini askeriyede buldu.

Turist kafilesinin imzaladıkları belgelerin, Vladimir Putin için savaşmaya yemin ettikleri anlamına geldiğini aktardı. Reddetmenin 10 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceği söylendiği için kafileye hiç seçenek kalmadı. 23 yaşındaki Sudhir isimli bir turist kameraya konuştu ve "Ukrayna'ya karşı savaşta savaşmak zorunda kaldıklarını" belirtti.

Turist kafilesine 15 günlük askeri eğitim verilmesinin ardından "her an cepheye katılmak üzere gönderilebilecekleri" bilgisi verildi ve bir savaş bölgesine yerleştirildiler.

HİNDİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI OLAYA EL ATTI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı (MEA) kabusa dönen olayı dikkate aldı ve vatandaşları geri alma çabalarını artırdıklarını açıkladı. Rus yetkililerle temasa geçtiklerini doğruladılar. Moskova'daki Hindistan büyükelçiliğinin durumu izlediği ve serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

İLK VAKA DEĞİL

Ayrıca Hintli yayın kuruluşunun aktardığına göre, bu ilk rehin kalma vakası değil. Rusya'da daha önceden de 20 Hintlinin askeri hizmete alındığı edinilen bilgiler arasında.

Hatta 2023 yılında 100 Hintlinin sözleşmelerle askerlik altına alındığı fakat sonradan serbest bırakıldığı biliniyor.