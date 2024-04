Son dakika.. Et fiyatına dev zam

Vatandaşların bir nebze daha uyguna et alabildiği Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Et ve süt Kurumu et fiyatlarına tek seferde yüzde 25 oranında dev zam yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanında geliri düşük olan milyonlarca vatandaş her geçen zaman et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, bir nebze daha uygun diye Et ve Süt Kurumunun kapısına erken saatlerde sıraya giriyordu.

Tarımdan Haber’in Et ve Süt Kurumu’ndan edindiği son bilgilere göre et fiyatlarına zam yapıldı.

Daha önceden kilosu 229 liradan satışa sunulan kıyma 279 lira oldu.

Dana kuşbaşı’nın fiyatı ise 259 liradan 319 liraya çıktı.

ZAM SONRASINDA FİYATLAR NE OLDU?

Kıyma: 229 liradan 279 liraya

Kuşbaşı: 259 liradan 319 liraya

Sığır Biftek: 325 liradan 405 liraya

Pirzola: 380 liradan 450 liraya

Bonfile: 540 liradan 600 liraya çıktı.

TAVUK FİYATLARINA DA ZAM GELDİ

Et ve Süt Kurumunun zammı, etten zaten uzak olan Türk vatandaşının yöneldiği tavuk etini de etkiledi. Buna göre ESK’da satılan tavuk kanadın fiyatı 110 liradan 138 liraya

But: 67 liradan 74 liraya

Tavuk Göğüs: 68 liradan 85 liraya

Tavuk pirzola: 90 liradan 113 liraya çıktı

ET SÜREKLİ REKOR KIRIYOR

Devletin resmi kurumu olan TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kırmız et, geçtiğimiz mart ayında da zam şampiyonu olmuştu.

Yüzde 18,59: Kuzu eti

Yüzde 14,65 Dana eti

Yüzde 12,19 Kümes hayvanları

AVRUPADA SONUNCUYUZ

Uluslararası veri toplama kurumlarından Eurostat’ın yayınladığı verilere göre, Türkiye sağlıklı beslenme konusunda da Avrupa’nın en alt sıralarında yer alıyor. Türkiye’de evlerin yüzde 41,5’i iki günde bir et, balık veya tavuk ürünleri barındıran yemek masraflarını karşılayamıyor.

BU oran Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelere kıyasla neredeyse iki katı. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 8,3 ortalamalarında.