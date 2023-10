Et ve süt üretimi alarm veriyor: İktidar verileri ortaya koydu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, et ve süt üretiminde yaşanan sorunlar ve hayvancılık sektörünün geldiği son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde et ve süt ürünlerinin fiyatlarını düzenli arttığını bu sürecin üretici ve besiye değil aracı ve ithalatçıya yaradığını ve bu durum devam etmesi halinde Türkiye’de et üretiminde sorunları katlayacağını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu olumsuzluğun iktidarın verilerinizde önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin öngörüldüğüne değindi.

ET SORUNU ARTABİLİR

2022 yılında 2 milyon 192 bin 652 ton olan kırmızı et üretim miktarının, 2023 yılı için 1 milyon 945 bin ton olarak planlanmasına rağmen 1 milyon 827 bin ton olarak gerçekleşeceğini belirten Gürer, “2024 yılı için hedef 1 milyon 727 bin ton, 2025 yılı içinde tahmin 1 milyon 764 bin ve 2026 yılı içinde tahmin edilen üretim miktarının 1 milyon 788 bin ton olarak belirlendi. Bu veriler ışığında gelecek yıllarda et konusunda artan nüfusa orantılı olarak sorunun derinleşeceği öngörülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

HAYVAN VARLIĞI AZALIYOR

TÜİK’in verilerine göre ülkemizde hayvan varlığının da azaldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2021 yılında 18 milyon 36 bin 117 olan büyükbaş hayvan varlığımız 2022 yılında 17 milyon 23 bin 791’e, 2023 yılında ise 16 milyon 687 bin 768’e geriledi. Küçükbaş hayvan varlığında ise 2021 yılında 46 milyon koyun varken, 2022 yılında 44 milyona 2023 yılında ise 42 milyona geriledi” diye konuştu.

SİYASİ İKTİDAR SORUNLARA KULAK TIKADI

Süt ineklerinin, gebe ineklerin, düvelerin kesime gittiği dönemde iktidarı çokça uyardıklarını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dönemin bakanlarının ise Türkiye'de hayvan varlığının arttığını ve sorun olmadığını söylediklerini ancak istikrarlı bir şekilde hayvan varlığımızın azaldığını aktardı.

Bir düvenin kesime gönderilmesinin 5 yavrudan mahrum kalınmasının yolunu açacağına değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hayvan varlığı azaldı. Bugün bir hayvan büyütüldüğünde doğum yapma sürecine ermesi 2-3 yılı alıyor. O kesilen hayvanlarla önemli ölçüde hayvan varlığımızı yitirdik. Et tüketiminde dünya ortalaması ve Avrupa ortalamasının altında olmamıza rağmen bu sorunlar ortaya çıktı. Bu yılın ilk 8 ayında 599 milyon Dolar tutarında et ve ürünü ithal ettik. Et ve et ürünlerindeki hayvan ithalatına ödenen para ise yüzde 635 oranında arttı. İthalat artıyor, bu nedenle Türkiye’nin dövizi yurtdışına gidiyor. Ahırlarımız boşalıyor. Kırsal işletmelerde hayvancılık yapanların sayısı azalıyor. Yem ithalatının önü kesilmiyor. Yem fiyatlarındaki artış hayvancılık yapanların canını okuyor. Hayvan refahının sağlanmaması, ahır giderlerinin artması, elektrik, mazot, aşı, işçilik, veteriner hekim ve çoban giderlerinin artması sorunu daha da derinleştiriyor” şeklinde konuştu.

BESİCİLERİN KAFASI KARIŞIK

Meraların ıslah edilmemesinin mera hayvancılığını bitirdiğini, hayvanların 12 ay boyunca yemle beslendiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yemle hayvan beslendiğinden hayvan satışından kazanılan parayı, besici ve hayvancı kazanamıyor. Artan faizler dolayısıyla besicilerin de kafası karışık. Görüştüğümüz üreticiler, 'biz bu hayvanı 12 ay besleyeceğimize satıp, o parayı faize yatırırsak daha çok para kazanırız' diye bir düşünce de var” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR RİSK

Hayvan sattığından elde ettiği faizin, havana baktığında sattığından elde ettiği paradan daha çok olması hesaplandığında hayvancılık yapmanın zor olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Bu tablo Türkiye için büyük bir risk. Çünkü et ve süt ürünlerinin fiyatlarının daha artması ve daha çok ithalatın yolu açılacak” dedi.

HAYVAN VE ET İHTALATI KİMLER TARAFINDAN YAPILIYOR?

Hayvan ve et ithalatının kimler tarafından yapıldığının kamuoyu tarafından da bilinmesi gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthalatçı bir anlayış, hayvancılık politikasında da geriye düşmeye neden oluyor. Bitkisel üretim de de gerileme var. 2024-2025 tahminlerine göre mevcuttaki üretim miktarı 130 milyon tonda kalıyor. Mevcuttaki üretim sabit tutulduğuna göre bu durumda nüfus artışına göre Türkiye’nin bitkisel üretiminin de sorunlu olacağı görülüyor. 24 üründe arz açığı olduğu bizzat Bakanlar tarafından soru önergemize verilen yanıtlarla belirtildi. Bu sürecin devam etmesi özellikle hububat, bakliyat, mısır, soya ve doğrudan sofraya gelen bitkisel ham yağ açığının devamını de gösteriyor. İktidarın kafasının karışık olmasının sonucu bu duruma gelindi. Son 22 yıldır tarım ve hayvancılık konusunda gerekli planlama yapılmadı. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 12. Kalkınma Planı'nda tarım ve hayvancılığa ayrılan destekleri de yetersiz” diye konuştu.

SÜT FİYATI BASKILANIYOR AMA RAF FİYATLARI BASKILANMIYOR

Ulusal Süt Konseyi’nin sür üreticilerinin süt fiyatlarını sürekli baskılıyor olmasının üretici ve besici bu işten uzaklaştırdığına da değinen Gürer, “Raf fiyatları baskılanmadığı için vatandaş pahalıya ürün alıyor. Bugün peynir fiyatları nerede ise etle yarışıyor. Türkiye’nin en büyük para birimi 200 lira ile 1 kilogram et bile alınamıyor, peynir dahi alınamıyor. Hayvancılık ve hayvanlarla ilgili sorunların ortadan kaldırılması için mutlak surette süt inekçiliği yapanların desteklenmesi, kooperatifler aracılığıyla ürünlerin değer bulmasına katma değerli ürünler üretmesi ve üreticilerim sorunlarıyla ilgilenilmesi gerekir” diye konuştu.

DESTEKLEMELER YETERSİZ

Verilen desteklerin yetersiz olduğunu ve desteklemelerin de amacına ulaşmadığını vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, “Türkiye’de siyasi iktidarın planladığı ve kamuoyuyla paylaştığı veriler et ve süt krizinin derinleşeceğini gösteriyor ki bu konuda acil önlemlere ihtiyaç var. Hayvancılığı bırakanlar kente göç ediyor. Kırsaldan büyük şehirlere göç eden üreticiyi, besiciyi yeniden kırsala döndürmek zor. Süt inekçiliğinde de sorunlar arttı. 150-200 hayvanı olanların hayvan sayısı 100’ün altına düştü” şeklinde konuştu.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buzağı ölümlerinin engellenmesi, hayvanların hastalıklardan ari tutulması için çalışmalar yapılması, yem fiyatlarının mutlak surette düşürülmesi, yem fiyatları düşürüldükten sonra ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlayacak kooperatiflerin kurulmasının yolunun açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.