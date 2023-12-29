Erdoğan’ın talimatının ardından Et ve Süt Kurumu borç batağına saplandı

Birgün’den Mustafa Bildirici’nin haberine göre, Et ve Süt Kurumu (ESK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği regülasyon görevini yapamıyor.

Kurum, öz kaynakları yetersiz olduğu için banka kredilerine muhtaç.

BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

Bu yüzden de borç batağına saplanmış durumda. 2018-2022 arasında 12,8 milyar TL kredi kullanan ESK’nin, 2022 sonunda bankalara 890 milyon TL borcu var.

Bu borcun çoğu ise Cumhurbaşkanı’nın istediği işleri yapmak için çekilmiş.

Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, 2018 itibarıyla alım ve üretim faaliyetlerindeki artış, nakit ihtiyacını da beraberinde getirdi.

Nakit ihtiyacı sürekli artan Et ve Süt Kurumu, borçlanmayı önemli bir finansal araç olarak kullanmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sermaye artırımı yoluyla Et ve Süt Kurumu’nun öz kaynak ihtiyacının karşılanma çabasının da yetersiz olduğu ifade edildi.