ETA mahkumlarının tamamının Bask cezaevlerine nakledilmesi için gösteri yapıldı

(AA) - "Sare" adlı insan hakları savunucusu örgütün çağrısıyla her yıl ocak ayının başında organize edilen ve geleneksel hale dönüşen ETA mahkumlarına destek gösterisi, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla iki yıl aradan sonra yüksek katılımla yapıldı.

Bilbao kent merkezinde yürüyen kalabalık, ETA mahkumlarının Bask bölgesindeki cezaevlerine nakil sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını ve ETA'nın silah bırakıp kendini feshetmesinin ardından başlayan birlikte yaşam projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Sare, halihazırda her 10 ETA mahkumundan 9'unun Bask bölgesindeki cezaevinde olduğunu, İspanya'nın diğer bölgelerinde 13, Fransa'daki cezaevlerinde ise 12 ETA mahkumunun bulunduğunu bildirdi.

Bask özerk yönetiminde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV), gösteriye katılmasa da İspanyol hükümetinden ETA mahkumlarının Bask cezaevlerine nakledilmesi sürecinin tamamlanmasını isteyen bir açıklama yaptı.

İspanya'da azınlıkta olan sol koalisyon hükümeti, bütçe ve bazı yasaların meclisten geçmesi için Bask partileriyle müzakere yaparken, ETA mahkumlarının durumu da gündeme getiriliyor.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için yaklaşık 60 yıl yürüttüğü silahlı mücadeleyi Nisan 2017'de sonlandıran, 850'den fazla kişinin ölümünden ve 3 bin kadar kişinin yaralanmasından sorumlu olan ETA, Mayıs 2018'de kendini feshetme kararı aldığını açıklamıştı.