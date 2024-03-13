Ethereum 2024’te 10 bin doları görebilir

475 milyar dolara yakın piyasa değeriyle Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük kripto para birimi olan Ethereum için gözler, 13 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Dencun güncellemesine çevrildi. Şubat ayını 22 ayın en yüksek seviyelerinde tamamlayan ve mart itibarıyla 3 bin dolar barajını aşarak yükselişini sürdüren ETH simgeli kripto para biriminin, blokzincirinde gerçekleştirilecek önemli bir yükseltmeyle daha verimli ve yüksek performanslı hale gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Kripto ekosistemindeki tabiriyle bir ‘hard fork’ olan bu güncelleme, EIP-4844 adı verilen bir protokolle ölçeklenebilirlik sorunlarına odaklanacak. Bu yönüyle güncelleme, Ethereum’un gelecekteki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak ve ekosistem için yeni bir çağ başlatacak” dedi.

Yılın başından bu yana %70’e yakın arttı

Tarihsel veriler 1 Ocak'ta 2.282 dolar seviyesinde açılan Ethereum'un 10 Mart’ta 3.950 dolar seviyelerinde seyrettiğini gösteriyor. Yılın başından bu yana %70 değer kazanan Ethereum, küresel ekonomideki hafif gevşemenin ve spot Bitcoin ETF onayının oluşturduğu olumlu rüzgârları arkasına almışa benziyor. Kripto para piyasalarında özellikle şubat ayının başından bu yana güçlü bir pozitif hava görüldüğünü, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyelerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Elbette bu olumlu gelişmeler, dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’a da yansıyor. Grayscale analistleri, Ethereum’un güncel fiyat performansının, Dencun yükseltmesi beklentisini yansıttığını belirtiliyor. 2024, Dencun güncellemesinin ardından Ethereum'un yeni en yüksek seviyelerini test edeceği bir yıl olabilir" diye konuştu.

Büyük miktarlarda veri daha verimli şekilde depolanacak

EIP-4844 adı verilen iyileştirme teklifiyle Ethereum ağının verimliliği ve ölçeklenebilirliği açısından önemli bir yol kat edileceğini ifade eden Kafkas Sönmez, "Ethereum ağı, bu güncellemeyle 'proto-danksharding' adı verilen yeni bir özellik sunacak. Bu özellik, temelde daha fazla blok alanını kullanılabilir hâle getiriyor ve bu sayede Katman-2 ölçeklendirme çözümleri, zincir dışında daha fazla işlemi uygun maliyetli biçimde işleme potansiyeli kazanıyor. Kullanıcılar için daha az işlem ücreti, geliştiriciler için de yüksek geliştirme maliyetlerini azaltma olanağı sunan bu yükseltme, büyük miktarlarda verinin daha verimli şekilde depolanmasına imkan tanıyacak. Kimi tahminler, Ethereum’un bu güncellemeyle sosyal finanstan oyun sektörüne, çok çeşitli uygulamaların geliştirilmesi için daha uygun bir blokzincirine dönüşeceğini söylüyor. Ethereum topluluğu ve ekosistemi, güncellemenin sorunsuz tamamlanması için nefeslerini tutmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Ethereum’da 2024 hedefi 10 bin dolar

Kripto varlık yönetimi hizmetleri sağlayan Bitwise tarafından yapılan tahminleri işaret eden Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Düşük işlem ve geliştirme ücretleri yatırımcı ilgisini artıracak. Bu sayede Ethereum'un önümüzdeki dönemde fiyatının daha da ileri gidebileceği düşünülüyor. Tahminler, 2024 için Ethereum'un 8 bin ile 10 bin dolar fiyatı görebileceği yönünde. Elbette bir de bu yıl içinde %50-60 olasılık verilen Ethereum spot ETF beklentileri var. Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının borsada işlem görmeye başlamasıyla yaşananları ve oluşan hacmi gördük. Ethereum ETF başvuruları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun masasında bekliyor. 1.800 kripto para birimine 7/24 yatırım yapmaya olanak tanıyan ve 150'den fazla kripto projesini Türk Lirası ile alıp satma fırsatı sunan Gate.TR olarak ekosistemde yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve ürün yol haritamızı bu gelişmelere duyarlı şekilde belirliyoruz. Gate.TR, Türkiye kripto ekosisteminin kriptoya açılan kapısı olmaya devam edecek.”