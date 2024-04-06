Etimesgut'ta kamera kaydına yansıyan trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Kaynak: DHA
Etimesgut'ta kamera kaydına yansıyan trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Bağlıca Bulvarı'nda gerçekleşen kaza, büyük bir şok yaşattı.

Çayyolu istikametine giden otomobil, aniden kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden A.K.'nın kullandığı motosiklete çarptı. Ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak takla atan otomobil, büyük bir tehlike oluşturdu. Otomobilin çarptığı motosiklet ise sürüklenerek başka bir araca çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale eden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Kazada, otomobil sürücüleri İ.T. ve G.E. ile motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Ancak, motosiklet sürücüsü A.K.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Güvenlik kamerası kayıtları, olayın detaylarını aydınlatmak için inceleniyor.

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