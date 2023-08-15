Etiyopya’da sivillere saldırı 12 Ölü

Etiyopya’nın Oromiya bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin sivillere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Etiyopya’da sivillere saldırı 12 Ölü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Oromiya bölgesindeki muhalif gruplar, hükümeti saldırıdan sorumlu tuttu. Etiyopya hükümeti ise henüz bir açıklama yapmadı.

Saldırı Nasıl Oldu?

Addis Standard’ın haberine göre, saldırı saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Eğriekin Mahallesi’nden Yukariobruk Mahallesi’ne giderken geniş alanda ot yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Saldırının Arkasında Kim Var?

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netleşmedi. Ancak Oromiya bölgesindeki muhalif gruplar, saldırının hükümet güçleri tarafından yapıldığını iddia etti. Muhalif gruplar, saldırının Oromolara karşı uygulanan ayrımcı politikaların bir sonucu olduğunu savundu.

Etiyopya hükümeti ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Hükümet, bölgede faaliyet gösteren isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile nisanda barış görüşmelerine başlamıştı.

OLA Nedir?

OLA, çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi’nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan bir silahlı grup. Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini istiyor.

OLA, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile (TPLF) 2021’de ittifak yapmıştı. TPLF, geçen yıl kasım ayında Etiyopya hükümetine karşı savaş başlatmıştı. Bu savaşta binlerce kişi ölmüş, milyonlarca kişi de yerinden olmuştu.

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