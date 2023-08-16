Etkileşim uğruna küçücük çocuğu ağlatana kadar azarladı

TikTok kullanıcısı bir şahıs paylaştığı video da sırf izlenebilmek için elbise giymiş küçük bir kıza bağırıp azarladı.

Şaka adı altında bir yaşındaki kıza bağırarak ders vermeye çalışan Şahıs küçük kıza şunları söyledi:

"Bune böyle üstünü başını açmışsın bu yaşta? Terbiyesizmisin sen bacakların hep ortada?

Döverim seni bak. Bir daha böyle giyinmeyeceksin. Utanma da mı yok sende? Hiç annen baban kızmıyor mu sana ?" diyerek küçük kızı bağırıp azarladı.

Sırf etkileşim uğruna bağırıp azarladığı kız ise bir süre sonra dayanamayıp ağlamaya başladı.

Video sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları şahısa büyük tepki gösterdi.

ÇOCUKLARA BAĞIRMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Çocuklar mesajlarını birbirine iletmek adına bağırmayı seçerler.

Çevresindeki kişilerle saygılı olmak yerine, bağırmayı tercih ederler. Hatta anne ve babalarına sürekli bağırırlar.

Anne ve babalar ile çocukların arasındaki ilişki kararsız ve sağlıksız bir şekilde ilerler.

Çocuklar ebeveynlerinden uzaklaştıklarında, ebeveynlerinden daha fazla etkilenebilirler.

kısaca çocuklara kızarak bağırmak onların karakter oluşumuna zarar vermekle birlikte onların çevredeki insanlara karşı davranışlarını da olumsuz etkiliyor.