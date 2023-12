Etli pilav nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gr kuşbaşı et (dana, kuzu ya da tavuk)

1 çay bardağı su (tavuk etine bu su gerekmez)

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su (pirince göre su ayarlanır)

Hazırlanışı

Kuşbaşı et pilav tenceresine alın. Bir çay bardağı su ekleyin ve et yumuşayana kadar haşlayın.

Et suyunu iyice çektikten sonra sıvı yağ ekleyin.

Tuz ve karabiber ekleyin ve kavurun.

Tereyağı ilave edin. Yağ eridikten sonra yıkanmış pirinç katılıp biraz kavurun.

3 su bardağı su ilave edin (Su miktarı pirincin türüne göre su miktarı değişir).

Su kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve tencereyi kapağı kapalı olarak pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.