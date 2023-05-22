Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi.

Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992'de gerçekleşmişti.

(İHA)

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