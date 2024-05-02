Kız arkadaşına su altında evlenme teklifi yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde romantik bir an yaşandı. İlçede esnaf olan Ufuk Kolsuz, sevgilisi Ceylan Cengiz'e unutulmaz bir evlilik teklifi yapmak için sıra dışı bir plan hazırladı. Bunun için dalış okulu işleten Önder Diktaş'tan yardım aldı. Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek su altında derin bir maceraya atıldı.

Su altındaki etkinlikler sırasında, dalış ekibi Kolsuz'un yanında "Benimle evlenir misin?" yazılı bir afişi açtı. Cengiz, bu romantik mesajı okuyunca duygulu anlar yaşadı ve sevgilisinin teklifini kabul etti. Ufuk Kolsuz, sevinçle kız arkadaşının parmağına tektaş yüzüğünü taktı. Çiftin bu mutlu anları, su altı kamerasıyla kaydedilerek ölümsüzleştirildi. Bu romantik evlilik teklifi, çevredeki insanlardan büyük ilgi ve takdir topladı.