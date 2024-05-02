Kolay kolay konuşmayan Ahmet Yüce açıkladı. Galatasaray'da oynanan oyunları anlattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 25 Mayıs'ta seçime gidecek. Yeniden adaylığını açıklayan Dursun Özbek’in karşısına Süheyl Batum'un çıkması bekleniyor.

Bu sürpriz gelişme kulüp içinde bomba etkisi yaratırken, Süheyl Batum'u, Ünal Aysal ve Rezan Epözdemir gibi isimlerin desteklemesi dikkat çekti.

Ancak Batum'un adaylığını açıklamasına tepkiler de var. Camianın önde gelen isimlerinden, eski yönetici ve Skoda Yüce Oto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kolay kolay konuşmayan Ahmet Yüce, Sportcell'e çok çarpıcı sözler sarf etti:

KENDİ ALANINDA DEVAM ETMESİ DAHA DOĞRU

"Süheyl Batum çok değerli bir arkadaşımdır. Çok da önemli bir anayasa profesörüdür. Kendisinin akademik çalışmalarla ülkemize çok hizmeti olmuştur ve olacaktır. Kendi alanında çalışmalarına devam etmesini, genç hukukçular yetiştirmesini daha doğru buluyorum. Başkanlık için son dakika bu hamlesini geç buluyorum. Hiç de Galatasaraylılığına yakışan bir hamle olduğunu düşünmüyorum."

REZAN EPÖZDEMİR'E ÇOK SERT SÖZLER

"Duyduğuma göre Rezan Epözdemir'in organizasyonuyla bu işe kalkışıldı. Rezan Epözdemir bu kadar yöneticilik yapmak istiyorsa Burak Elmas'ı niye yarı yolda bıraktı? Kulübümüzün 10 binin üzerinde üyesi var. Hepsi de kültürlü, yüksek tahsilli insanlar. Hepsi Dursun Özbek ve yönetimin başarılı işlerini takip ediyor ve neyin ne olduğunu görüyor. Süheyl Batum ve arkasındakilerin hangi amaçla, hangi niyetle bu göreve talip olduklarını anlayamadım."

SÜHEYL HOCA TAKIMIN AHENGİNİ BOZABİLİR

"Galatasaray'ın mali bağımsızlığına kavuşması için çok önemli projeler var. Kemerburgaz bitiyor, Florya'ya başlanıyor. İzinler de alındı. Bunlar için Dursun Özbek yönetimine bu projeleri tamamlayacak 3-4 çok yetenekli genç ve yeni isim de alındı. Şimdiden onları da projelerin tamamlanması için işin içine sokmuş. Bu işleri en iyi şekilde tamamlamak için çalışıyorlar. Ayrıca 100'üncü yılda şampiyon olmuş takım zaten bu sene de şampiyonluğa gidiyor. Bana göre Süheyl hocanın seçime girmesi Galatasaray'ın başarılı durumun, takımın ahengini bozabilir. Herhalde onlar onlar da bu düşencededir. Öyle temenni ediyorum."

LES OTTOMANS'TA YİYİP İÇİP KEYİFLERİNE BAKSINLAR

"Ünal ağabey çok değerli bir Galatasaraylı ve başkanımdır. Ünal ağabey eli açık bir insandır. İşte o ekip bir ay Les Ottomans’ta yiyip içsinler, keyiflerine baksınlar."

ERDEN TİMUR GİDECEK DİYE KİMSE SEVİNMESİN

"Erden çok sevdiğim bir kardeşim. Dursun Özbek ile baba oğul gibiler. Bugünkü konuşmasını da çok beğendim. Galatasaray'a her zaman hizmeti olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Kimse sevinmesin bir yere gidecek diye. Erden Timur hiçbir yere gitmez. O Galatasaray'ın evladıdır. Galatasaray da onun evidir."

1905 GSYİAD Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan Ahmet Yüce, Okan Buruk ile görüştü

AHMET YÜCE KİMDİR?

Ahmet Yüce, 1957 yılında istanbul'da doğdu. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 yılından bu yana Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.