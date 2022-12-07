Etten daha fazla protein olan besinler hangileri?

Bazı bitkisel gıdalar bu miktarın çok daha fazlasına sahiptir. Ayrıca hayvansal protein tüketerek bitkisel proteinlerden çok daha fazla doymuş yağ tüketildiği de unutulmamalı.

Hayvansal proteinler bitkisel proteinlerden bir miktar daha kaliteli. Bunun nedeni, bitkisel ve hayvansal proteinlerde aynı oranlarda bulunmayan bazı esansiyel amino asitler. Dengeli bir diyetin parçası olarak proteinler, günlük besin alımının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturmalıdır ve mutlaka hayvansal kaynaklı gıda olması gerekmez.

Et 100 gr'da yaklaşık 12-15 gr protein içerir. Peki, etin yerini tutan besinler hangileri işte yanıtı:

SPİRULİNA

Spirulina, hem tatlı hem de tuzlu suda yetişebilen ve bilinmeyi kesinlikle hak eden bir deniz yosunudur. Mineraller, vitaminler ve proteinler açısından zenginliği nedeniyle genellikle bir gıda takviyesi olarak satılmakta. Çok yüksek düeyde protein içerirler. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için bir yemek kaşığı yeterli.

SEİTAN

Seitan, vejetaryenler arasında ete alternatif olarak iyi bilinir. Seitan ete benzer, protein açısından zengin. Seitan, glüten bazlı doğası nedeniyle glütene karşı toleransı olmayan kişiler için önerilmiyor.

KİNOA

Görünüşünün aksine kinoa, pancar ve ıspanak ailesinin bir parçasıdır. Lif oranı çok yüksektir ve yüksek kaliteli protein içerir. Giderek daha popüler hale gelen bir süper besindir. Ne tahıl ne de bakliyat olan kinoa ete çok ilginç bir alternatiftir. Proteinleri ete çok benzer.

TOFU

Soyadan yapılan tofu, vejetaryen menülerin temelini oluşturur. Farklı sert veya yumuşak dokularda bulunur ve tüm yemeklere uyum sağlar. Tofu, etin gerçek bir eş değeridir.

SİYAH FASULYE

Siyah fasulye çok yaygın olarak kullanılmaz, ancak besin değeri harikadır ve tokluk hissine katkıda bulunur. Bazı vejetaryen markalar siyah fasulyeden makarna üretmektedir. Ayrıca vejetaryen biftek yapmak için mükemmeldirler.

NOHUT

Nohut, kuskus veya humus gibi yemeklerde kullanımlarıyla iyi bilinmektedir. Bu baklagiller lif ve protein açısından zengindir. Ancak nohutun bazı bağırsak rahatsızlıklarına neden olabileceğini unutmayın. Hassas bağırsağı olan kişiler nohutları püre şeklinde yiyebilir.

MERCİMEK

Protein, demir ve A ve B vitaminleri açısından çok zengindir.

YUMURTA

İki yumurta yaklaşık 100 gr biftekteki proteine eş değerdir. Bu nedenle vejetaryen diyetlerde temellerden biridir.