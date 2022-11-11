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Euro 19 lirayı gördü

Euro kurundaki yükseliş devan ediyor. Güne 18,85 ile başlayan Euro, 19,01 TL'ye ulaştı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:34
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Euro 19 liraya ulaştı

Euro 19 lirayı gördü
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Güne 18,8518 ile başlayan Euro kuru, Euro, 19,01 TL'ye ulaştı. Euro  saat 10:33 itibarıyla %0,50 artışla 18,94 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 18,46 TL, en yüksek 18,87 TL seviyelerini gören Euro, günü 18,85 TL seviyesinde kapattı. 

Euro, 13 Ekim tarihinde 17,9087 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 19,0175 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,9927 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Güne 18,48 lira ile başlayan dolar kuru, saat 10:39 itibarıyla %0,08 artışla 18,50 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,46 lira, en yüksek 18,65 liara seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,48 seviyesinde kapattı. 

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