Euro'yu yakalamak için depara kalktı. Dolar kendine geldi.

Dolar euro rekabeti kızıştı. Dolar yıllar sonra euroyu 30 kuruş geçmişti. Ancak Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararın ardından euro doları yakalayıp, geçti, hatta dolar geçen hafta euronun 70 kuruş gerisinde kaldı. Ancak dolar yeni haftaya hızlı girdi toparlanmaya başladı. Cuma günü 18.45 TL'ye kadar gerileyen dolar 18,60TL ile kendine geldi.

Dolar yeni haftaya hızlı başlayan dolar 18.60 TL yükseldi. Dolar kuru sabah saatleri itibarıyla 18.60'a çıkarken, euro ile arasındaki 70 kuruşluk farkı 60 kuruşa düşürdü.Euro da aynı dakikalarda 19.20 kuruştan işlem gördü.

EURO İÇİN KRİTİK HAFTA

Bu hafta Euro açısından kritik bir hafta. Hem Euro bölgesi ekonomisine ışık tutacak sanayi üretim rakamları hem de Euro bölgesi enflasyonu açıklanacak.

Bu iki veri Euro/TL kuru açısından önem taşıyor. Euro bölgesi sanayi üretimi bugün açıklandı, Euro bölgesi enflasyon rakamları ise 17 Kasım Perşembe günü saat 13'te açıklanacak.

İçerde ise bu hafta kritik önemde veri bulunmuyor. 16 Kasım'da konut satışları, 18 Kasım'da ise Piyasa katılımcıları anketi açıklanacak.