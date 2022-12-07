7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TFF Milli maçı Bursa'ya aldı

Dünya Kupası'na gidemeyen Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağı rakiplerin statları belli oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 08:40
Takip Et

EURO 2024 elemelerinde Türkiye Hırvatistan'la Bursa'da oynayacak

TFF Milli maçı Bursa'ya aldı
+
Aa
-

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
1
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
4
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
5
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
7
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.