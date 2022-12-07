Dünya Kupası'ndan Türkiye'ye geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuk olan Büyükekşi, Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuçlara vurgu yaparak, "Büyük sürprizler var. Fas çeyrek final oynayacak. Kimse Afrika'dan bir takımın buralara geleceğini tahmin etmiyordu. Futbolun güzellikleri bu. Japonya ve Güney Kore'nin gruptan çıkması da birer sürprizdi. Futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.

Yarı otomatik ofsayt uygulamasıyla ilgili konuşan Büyükekşi, "Birkaç araştırma var, bunlardan biri çipli top. Top kale çizgisinden dışarı çıktı mı, çıkmadı mı derken bu devreye girdi ve gol verildi. Yarı otomatik ofsayt uygulaması var, bunu da ilerleyen süreçte kullanacağız. Ligimizde bakıyorduk, bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyordu ama 6 dakika uzuyordu. Bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, VAR odasında AVAR'a bir görev verelim, kronometreyi tutsun diye konuştuk. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz. 5 aydır savunduğum en önemli konulardan biri teknoloji ve dijitalleşme. Bu konu üzerinde çok fazla duruyorum." dedi.