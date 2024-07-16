EURO 2024’ün en iyi 10 golü belli oldu. Listede 2 Türk var

İspanya’nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) en iyi 10 gol UEFA tarafından açıklandı.

En iyi gol Yamal’dan

İspanya’nın zaferinde büyük rol oynayan ve turnuvada birçok rekora imza atan Lamine Yamal’ın yarı finalde Fransa’ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

Arda ve Mert’in golleri de listede

Turnuvaya çeyrek finalde Hollanda’ya yenilerek veda eden Türkiye’nin iki golü de en iyi 10 gol arasında yer aldı. Arda Güler’in Gürcistan’a attığı gol 5. sırada, Mert Müldür’ün aynı maçta attığı gol ise 6. sırada yer aldı.

İşte UEFA’ya göre turnuvanın en iyi 10 golü:

Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

Mert Müldür'ün golü 6. sırada yer aldı

Yamal'ın Fransa'ya attığı gol zirvede