EURO 2024’ün en iyi 10 golü belli oldu. Listede 2 Türk var

İspanya’nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) en iyi 10 gol UEFA tarafından açıklandı.
En iyi gol Yamal’dan
İspanya’nın zaferinde büyük rol oynayan ve turnuvada birçok rekora imza atan Lamine Yamal’ın yarı finalde Fransa’ya attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.
Arda ve Mert’in golleri de listede
Turnuvaya çeyrek finalde Hollanda’ya yenilerek veda eden Türkiye’nin iki golü de en iyi 10 gol arasında yer aldı. Arda Güler’in Gürcistan’a attığı gol 5. sırada, Mert Müldür’ün aynı maçta attığı gol ise 6. sırada yer aldı.
İşte UEFA’ya göre turnuvanın en iyi 10 golü:
Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere
Mert Müldür'ün golü 6. sırada yer aldı
Yamal'ın Fransa'ya attığı gol zirvede