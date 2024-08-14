Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde ikinci çeyreğe dair Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini açıkladı.
Yayımlanan verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2024’ün ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla da yüzde 0,6 yükseliş kaydetti.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artmasıydı.
AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.
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