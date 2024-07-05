Euro Bölgesi konut fiyatları geriledi

Kaynak: AA
Euro Bölgesi konut fiyatları geriledi

Euro Bölgesi'nde konut fiyatları 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı birinci çeyrek konut fiyatlarına yönelik verilerini paylaştı.

Açıklanan veriler kapsamında, Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 0,4 geriledi. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre da yüzde 0,1 geriledi.

Konut fiyatları AB'de ise 2024’ün birinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 1,3, önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

İlk çeyrekte konut fiyatları yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,9, Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 4,8, Finlandiya'da yüzde 4,3, Slovakya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 1,6, azalış kaydetti.

İlgili Haberler
Yapı Kredi’nin beklediğine değdi
Yapı Kredi’nin beklediğine değdi
Bakan Şimşek'ten faiz açıklaması
Bakan Şimşek'ten faiz açıklaması
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı Spor
Cumhurbaşkanlığı'ndan UEFA çıkışı
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Atilla Yeşilada yıl sonu para basacak olan yatırım aracını açıkladı
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu Ekonomi
Hububat ihracatı ilk 6 ayda 5,9 milyar dolar oldu
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı! Gündem
Satıcı kılığına girdi suçüstü yakaladı!
Putin ile Orban bir araya geldi Dünya
Putin ile Orban bir araya geldi
Erdoğan UEFA'ya patladı Spor
Erdoğan UEFA'ya patladı
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi Dünya
Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi