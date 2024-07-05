Euro Bölgesi konut fiyatları geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı birinci çeyrek konut fiyatlarına yönelik verilerini paylaştı.

Açıklanan veriler kapsamında, Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 0,4 geriledi. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre da yüzde 0,1 geriledi.

Konut fiyatları AB'de ise 2024’ün birinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 1,3, önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış gösterdi.

İlk çeyrekte konut fiyatları yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,9, Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 4,8, Finlandiya'da yüzde 4,3, Slovakya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 1,6, azalış kaydetti.