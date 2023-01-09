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Euro coştu dolara fark attı. Euro sınır tanımıyor

Euro bugün tıpkı altın gibi rekora koştu. Sabah 09.00'da 19,92'den güne giriş yapan euro dolara fark attı yeni bir rekora imza attı

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:15
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Euro sınır tanımıyor. Euro coştu dolara fark attı.

Euro coştu dolara fark attı. Euro sınır tanımıyor
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Euro bugün güne çok hızlı girdi. Tıpkı altın gibi rekor tanımadı. Gram altın 1133 lira ile rekor kırarken, euro da bugün çok hareketliydi. Sabah saat 09.00'da 19,92 ile giriş yapan euro dakika dakika 20 lira bandına doğru ilerledi. 22 dakika içinde euro saat 09,22'de 20 lira 7 kuruşa ulaştı. Euro akşam saatlerinde ise 20 lira 15 kuruşa ilerleyerek, rekora imza attı. Euro dolar paritesi de 1,0671 olarak gerçekleşti. Dolar ise 18 lira 77 kuruştan işlem gördü. 

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