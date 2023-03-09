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Fenerbahçe Euroleague'de Barcelona'ya konuk oluyor

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:06
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Euroleague Fenerbahçe kritik zirvede

Fenerbahçe Euroleague'de Barcelona'ya konuk oluyor
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 10 Mart Cuma günü sahasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Barcelona sahasında 81-80 kazanmıştı.

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