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EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu

THY Euroleague'in yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:44
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EuroLeague'de Dejan Bodiroga dönemi

EuroLeague'nin yeni başkanı belli oldu
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THY Euroleague Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.

Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.

THY Euroleague'in kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.

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