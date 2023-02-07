7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Maçlar ertelenmişti. Euroleague'de depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Maçlar ertelenmişti. Euroleague'de depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Avrupa maçlarında depremden etkilenenlerin anısına maç öncesi saygı duruşu yapılacağı açıklandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 20:59
Takip Et

Euroleague'de depremzedeler için saygı duruşu yapılacak

Maçlar ertelenmişti. Euroleague'de depremzedeler için saygı duruşu yapılacak
+
Aa
-

THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "7DAYS Avrupa Kupası ve THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda, geçen pazartesi günü Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi yer aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
3
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
5
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
6
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Kanada'dan depremzedeler için 10 milyon dolar yardım kararı
﻿Kanada'dan depremzedeler için 10 milyon dolar yardım kararı
﻿Kanada'dan depremzedeler için 10 milyon dolar yardım kararı
﻿Kamu personeline kar izni
﻿Kamu personeline kar izni
﻿Kamu personeline kar izni
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, 13 Şubat'a kadar aralıksız çalışacak
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz deprem bölgesinde: Kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz deprem bölgesinde: Kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz deprem bölgesinde: Kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.