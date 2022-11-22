﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor

EBU'nun açıklamasına göre, profesyonel jüriler artık yarı finallerde oy kullanamayacak. Yarı finale kalacak ülkeleri yalnızca izleyiciler belirleyecek.

Yarışmaya katılmayan ülkelerin de ilk kez oy kullanmasına izin verilecek.

Jüriler hala finalde oy kullanabilecek. Jüri oyları küresel izleyiciden gelen oylarla birlikte yarışma sonucunu belirleyecek.

EBU, bu yeni sistemle yarışmaya olan küresel ilgiyi dikkate almayı ve yarışmayı güncel tutmayı amaçlıyor.

DÜZENSİZ OYLAMALAR TESPİT EDİLDİ

BBC'de yer alan habere göre değişim kararı, İtalya'nın Torino kentinde bu yıl düzenlenen yarışmada altı jürinin karşılıklı oy kullandığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

Yarışmada Azerbaycan, Gürcistan, Karadağ, Polonya, Romanya ve San Marino'da düzensiz oylamalar tespit edildi.

PROFESYONEL JÜRİ 1957'DEN BU YANA VAR

Profesyonel şarkı yazarları ve müzik endüstrisi temsilcilerinden oluşan profesyonel jüriler, 1957'deki ikinci Eurovision Şarkı Yarışması'ndan bu yana faaliyet gösteriyor.

Mevcut sistemde, profesyonel jürilerin oylarının halk oylamasının sonuçlarıyla birleştirilmesiyle genel kazanan belirleniyor.

Bu uygulamanın finalde de devam edeceği belirtildi.

EBU yetkilisi Martin Österdahl, yarışmaya katılmayan ülkelerin oy kullanmasına izin verilmesinin "yarışmanın küresel etkisini" yansıtacağını ifade etti.

Dünya genelinde çevrim içi oylar toplanarak hem yarı finalde hem de büyük finalde katılımcı ülke ile aynı ağırlığa sahip puanlara dönüştürülecek.

2023'teki etkinliğe İngiltere'nin Liverpool şehri ev sahipliği yapacak.