Eurovision'da İsrail krizi derinleşiyor: O ülke de boykot kararı aldı

İrlanda'nın resmi Eurovision yayımcısı RTE'de yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de devam eden korkunç can kayıpları ve gazetecileri hedef alan saldırılar nedeniyle İsrail'in katılacağı bir yarışmada İrlanda'nın bulunması kabul edilemez" olduğu vurguladı. Açıklamada, rehinelerin durumuna da dikkat çekildi. İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun ise, İsrail'in uluslararası forumlarda "normalleştirilmemesi" gerektiğini belirterek bunun için "çnlemler alınması gerekeceğini" ifade etti.

ÜLKELERİN TUTUMU

Sloven yayımcı RTVSLO'da yapılan açıklamada ise Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirilirken, yarışmaya İsrail'in katılımı durumunda Slovenya'nın çekileceği duyuruldu .

İspanya, Norveç ve Slovenya gibi ülkeler, 2024 baharında Filistin'i resmen tanımış ve İsrail'in Gazze operasyonlarına karşı çıkmıştı. 2025 yarışmasının kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ de başlangıçta İsrail'in yarışmadan dışlanma girişimine destek veren demeçler vermiş, daha sonrasında ise açıklamaları için özür dilemişti .

EBU'NUN TUTUMU VE ZAMANLAMA BASKISI

Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), üyeleriyle katılım konusunda istişareler yaptığını ve herhangi bir yayıncının çekilme kararını saygıyla karşılayacağını belirtti. Ekim ayında gerçekleştirileceği duyurulan katılım onay süresi, bu yıl Aralık ortasına dek ertelendi. Erteleme kararı özellikle ulusal elemelerini sonbaharda yapan İskandinav ülkeleri ve İrlanda gibi ülkeler tarafından ciddi muhalefet ile karşılaştı.

OYLAMADA ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

2024 yılında gerçekleştirilen Eurovision'da İsrail'i halk oylamasında birinci sıraya taşıyan televote sonuçları da tartışmalara sebep olmuştu. İspanya (RTVE) ve Belçika (VRT) yayıncıları, oylama sisteminin şeffaflığı konusunda endişelerini dile getirerek EBU'dan detaylı inceleme ve denetim talebinde bulundular. İspanyol yayın şirketi kendilerine sadece ülke bazlı genel sonuçların verildiğini, detaylı oy dağılımına dair verilerin paylaşılmadığı iddiasında bulunmuştu. EBU ise tartışmalar sonrasında oylama sürecinin bağımsız bir denetçi tarafından doğrulandığını, usulsüzlüğün söz konusu dahi olmadığını açıklamıştı.

EUROVİSİON'UN SİYASETLE İMTİHANI

Eurovision kuralları gereği siyasi olmaması gereken ve bunu iddia eden bir etkinlik olarak lanse edilse bile ilk yarışmadan beri ülkeler arasındaki siyasi gerilimlerden payına düşeni fazlasıyla aldı. İsrail'e yönelik mevcut tartışmaların dışında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, 2022 yılında Rusya'nın yarışmadan men edilmesi yahut ülkemizin Ermenistan, Yunanistan gibi ülkelerden düşük oy alması bunlardan sadece bir kaçını oluşturmakta.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez geçenlerde Rusya'ya uygulanan "standartların" İsrail için de geçerli kılınması gerektiğini savunarak tartışmalara dahil oldu.

