Ev alacaklar ve kiralayacaklar bu tuzağa düşüyor. Aman dikkat

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle, ev fiyat ve kiraları da arttı. Uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşlar ise, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Bu konu hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, özellikle yetki belgesi olmayan kişilerden ev satın alma yahut kiralama gibi işlemlerinin yapılmamasının gerekliliğini vurguladı.

Güleroğlu, "Sosyal medyadan konut alışverişi yapılmamalı" ifadesini kullanırken, artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti.

YETKİ BELGESİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Dolandırıcıların özellikle öğrencileri hedef aldığını belirten Güleroğlu, cazip kiralık ya da satılık ev ilanlarıyla 'kapora' adı altında para alındığını ve daha sonra dolandırıcıların ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Yetki belgesinin çok önemli olduğunun altını çizen Güleroğlu, son zamanlarda birçok kişinin konut satış ve kiralamalarında mağdur olduğunu kaydetti. Güleroğlu, yetki belgesi olmadan emlakçılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunurken, "Ticaret Bakanlığı, internet siteleri ve sosyal medyada konut ilanı vererek vatandaşları dolandıranlara karşı önemli tedbirler aldı. Emlakçılık yapmak için yetki belgesi alma şartı getirildi. Bu belge olmadan emlakçılık yapılamaz.” açıklamasında bulundu.

“Belge sorgulanmadan yapılan işlemler dolandırıcılığa yol açabiliyor. İzmir öğrenci şehri olduğu için uygun fiyata kiralık ev ilanları veriliyor ve kaporalar alınıp kayboluyorlar. Yetki belgesi alan emlakçıların dolandırıcılık yapması mümkün değil çünkü belgesi iptal ediliyor.” ifadelerini ileten Güleroğlu, yapı ya da emlakçılık şirketi adı altında emlakçılık kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Güleroğlu, "Emlakçının yetki belgesi kontrol edilmeli" ifadesini kaydeden Güleroğlu, vatandaşların kiralık veya satılık ev ararken dikkat etmeleri gereken noktaları da sıraladı. Güleroğlu, emlakçıların sitelerinden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesinin sorgulanması ve belgesi olmayan şahıslara kaparo gönderilmemesi gerektiğini iletirken, “Örneğin, farklı şehirlerden İzmir'deki üniversitelere gelen öğrenciler kaliteli fotoğraflarla cazip görünen, ucuz kiralık ev ilanlarına dikkat etmelidirler. Uygun fiyatlı ilanlar her zaman güvenilir olmayabilir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN KONUT ALINMAMALI

Sosyal medyadan konut alışverişinin yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Güleroğlu, sosyal medyada yayımlanan ilanlarla yapılan alışverişlere karşı olduğunu belirtti. “Emlakçılar, yetki belgesine sahip olmadan siteye ilan veremez. Bu belgeye sahip olmayan firmalar dolandırıcılık yapabiliyor. İzmir'in Buca ilçesinde 1 milyon 800 bin veya 2 milyon TL değerinde olan evlerin ilana 800 bin TL olarak verilmesi gibi durumlarla karşılaşılıyor.” açıklamasını yapan Güleroğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.