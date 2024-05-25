Konut kredisinde yeni dönem: Bul adamı al parayı

Ev kredisi faiz oranlarındaki artış nedeni ile ev alma hayallerine veda edenlere yeni bir alternatif hayata geçirildi. Tek başına kredi çekebilecek durumda olmayanlar yanlarına ortak bulmaları halinde konut kredisi çekebilecek.

Konut kredisi çeken sayısında yaşanan düşüş nedeni ile bankalar yeni projeler ve kampanyalar hazırlamaya başladı. Ziraat Bankası ürün yelpazesine Ortak Konut Kredisi seçeneğini ekledi.

GELİRLERİNİ BİRLEŞTİREREK ORTAK KREDİ ÇEKEBİLECEKLER

Ortak Konut Kredisi alabilmek için en az 2, en fazla 5 kişi birleşerek başvuruda bulunabilecek. Ancak bu kişilerinin her birinin gelir sahibi olmaları gerekiyor. Ortaklar gelir beyanlarını bankaya bildirerek daha yüksek miktarda kredi çekebilecek. Geri ödeme tutarları da ortak sayısına bölüneceği için kişi başına düşen taksit tutarı da böylece ödenebilir miktara gerilecek.

Örneğin 1 milyon liralık konut kredisi çeken 5 ortak, 36 vadeli ödeme sisteminde aylık 55 bin TL ödeyecek. Ancak bu 55 bin liralık taktik tutarı 5'e bölüneceği için ortak başına aylık 11 bin TL düşecek.

ORTAK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bankanın kampanya şartları arasında tüm ortakların en az 2 yıl süre ile düzenli gelirlerinin olması bulunuyor.

En az 2 en fazla 5 kişi konut kredisi için ortak olabiliyor.

Kredi ortaklardan birine, birkaçına yada tümüne kullandırılabiliyor.

Kredi tutarı, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından belirlenecek değer üzerinden BDDK'nın belirlediği azami kredi tutarlarına göre belirlenecek.

Kredi alınacak gayrimenkule ipotek konulacak. Gerektiğinde ek teminat istenebilecek.

Banka bireysel kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası yapacak.