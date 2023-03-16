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Hala ev alma hayali kuranlara kötü haber

TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları ocak ayında yıllık bazda yüzde 153,1 artış gösterdi. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı ocak ayı itibarıyla 1,8 milyon TL'yi aştı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:10
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Ev alma hayali kuranlara kötü haber

Hala ev alma hayali kuranlara kötü haber
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ocak’a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini paylaştı. Buna göre, 2023 Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,1 arttı.

Bu dönemde İzmir’de konut fiyatları yüzde 149,9 artış gösterirken, bu artış İstanbul’da yüzde 154,4 ve Ankara’da yüzde 156,8 oldu. Ankara’da artış hızı, İstanbul’u geçmiş oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 195,3 İLE ANTALYA’DA

En yüksek artış yüzde 195,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da yaşandı. Bu artışı yüzde 174,4 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ; yüzde 168,6 ile de Adana ve Mersin izledi.

Türkiye genelinde metrekare fiyatları aralıkta 17 bin 752 TL iken ocakta 18 bin 682 TL’ye yükseldi.

Böylece ülke genelindeki 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı ocak ayı itibarıyla 1 milyon 868 bin 200 TL’ye çıkmış oldu.

İstanbul’da ise metrekare fiyatları ocak ayında 28 bin 910 liraya çıktı. Yani İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ocak ayı itibarıyla 2,8 milyonu geçti.

 

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