8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Bu mudur ekonomi kötü değil?

Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Bu mudur ekonomi kötü değil?

Türkiye’de ekonominin geldiği durum sosyal medyada yapılan bir paylaşımla yeniden gözler önüne serildi. Paylaşımda Asgari ücretle çalışan bir kişinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması gerektiği yazıyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:14
Takip Et

Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım

Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Bu mudur ekonomi kötü değil?
+
Aa
-

Editör: Sami Gürel

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte ev fiyatları da ciddi şekilde arttı. Bir vatandaşın ev alabilmesi için milyonlarca lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Konuk kredilerindeki yüksek faiz de vatandaşların ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Türkiye’de çalışanların büyük bir kısmını oluşturan asgari ücretlilerin ev alması ise sadece hayalden ibaret oldu. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım bu durumu gözler önüne serdi. Yapılan paylaşımda “Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Aslında ekonomi iyi ama ömür kısa” ifadeleri yer aldı. Bu hesaba göre asgari ücretli bir çalışanın 50 yılda ev alabilmesi için hiçbir şey yiyip içmemesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
5
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
6
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.