Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Bu mudur ekonomi kötü değil?

Editör: Sami Gürel

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte ev fiyatları da ciddi şekilde arttı. Bir vatandaşın ev alabilmesi için milyonlarca lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Konuk kredilerindeki yüksek faiz de vatandaşların ev sahibi olmasındaki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Türkiye’de çalışanların büyük bir kısmını oluşturan asgari ücretlilerin ev alması ise sadece hayalden ibaret oldu. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım bu durumu gözler önüne serdi. Yapılan paylaşımda “Asgari ücretlinin ev alabilmesi için 180 yıl çalışması lazım. Aslında ekonomi iyi ama ömür kısa” ifadeleri yer aldı. Bu hesaba göre asgari ücretli bir çalışanın 50 yılda ev alabilmesi için hiçbir şey yiyip içmemesi gerekiyor.