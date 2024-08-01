Ev değil suç yuvası

Kaynak: İHA
Ev değil suç yuvası

Sivas'ta emniyet güçleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah uyuşturucu madde ele geçildi.

Ev değil suç yuvası

Sivas Gürün'de bir evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dedektör ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Gürün ilçesinde yaşayan A.S. isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Narkotik köpeği Raket’in de destek verdiği operasyonda; 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve şarjör, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 adet 55 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, 600 gram kurutmaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve şarjör, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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