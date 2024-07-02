Ev fiyatına tay

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilen ihalede, toplam 73 Arap koşu tayından 59’u açık artırma usulüyle satıldı. Satışa sunulan taylar, 60 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlarla yeni sahiplerini buldu.

İhalenin en pahalı tayı olan "İnzibat", Zülfükar Güneli tarafından 2 milyon liraya satın alındı. Zülfükar Güneli ayrıca, 1 milyon 500 bin liraya "Alaycı Kuş" adlı dişi Arap tayını da satın aldı. Hacı Çelik ise 1 milyon 300 bin liraya "Alaca Höyük" adlı erkek Arap tayını aldı.

TİGEM, 59 tayın satışından toplam 21 milyon 655 bin lira gelir elde etti.