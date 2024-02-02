Ev ödevine yardım etmek doğru mu

Evde ödev yapmak, çocuğun öğrenme sürecine katkıda bulunuyor ve derse hazır olmasını sağlıyor. Ayrıca, ailenin çocuğun ödevlerine ilgi göstermesi, çocuğun sorumluluk duygusunu güçlendirdiği gibi, öz güvenini de iyileştiriyor.

ANNE- BABA ÇOCUĞUN ÖDEVİNE NASIL YARDIM ETMELİ?

Çocuğunuz ödev yaparken elbette, rehberlik ederek destek olmalısınız. Fakat çocuğun ödevini kendi başına yapması, sorumluluk duygusunu daha çabuk geliştiriyor ve ödevini yardım istemeden yapan çocuklarda bağımsızlık duygusu da yükseliyor.

Ebeveynlerin yapması gereken şey ise çocuklarına ödev yapma konusunda cesaret vermek ve zorlandıkları yerlerde yardım etmek.

Kesinlikle çocuğun ödevinin ebeveyn tarafından yapılmaması gerekiyor.

Ödevini yaparken, yanlış yapan çocuklara kaba davranılması çocuğun performansını kötü etkileyebiliyor.

Bu yüzden aileler, çocuğun başarısına önem vermeli ve sert bir şekilde yargılamaktan uzak durmalı.