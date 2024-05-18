Kassam Tugayları ‘İsrail helikopterini vurduk’

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusuna ait bir "Apache" tipi helikopterinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde SAM 7 füzesiyle vurulduğu duyuruldu.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

7 EKİM’DEN BERİ BİLANÇO HER GEÇEN KÖTÜYE GİDİYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin’e yönelik düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli yaşamını yitirirken, 79 bin 366 Filistinli ise yaralandı.

Savaşın başından beri saldırılarda 1200 İsrailli ölürken, 5 bin 132 kişi de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu duyurulurken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak alınmaya devam ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü açıklandı.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılırken, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli yaşamını yitirdi.