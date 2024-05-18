Kassam Tugayları ‘İsrail helikopterini vurduk’

Düzenleme: Kaynak: AA
Kassam Tugayları ‘İsrail helikopterini vurduk’
İzzeddin el-Kassam Tugayları olarak bilinen Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopteri vurduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusuna ait bir "Apache" tipi helikopterinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde SAM 7 füzesiyle vurulduğu duyuruldu.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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7 EKİM’DEN BERİ BİLANÇO HER GEÇEN KÖTÜYE GİDİYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin’e yönelik düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli yaşamını yitirirken, 79 bin 366 Filistinli ise yaralandı.

Savaşın başından beri saldırılarda 1200 İsrailli ölürken, 5 bin 132 kişi de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu duyurulurken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak alınmaya devam ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü açıklandı.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılırken, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli yaşamını yitirdi.

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