26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:59
Takip Et

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı
+
Aa
-

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde çocukların oynaması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı K.Ç.(42), eşi N.Ç.(39) ve kızları A.Ç.(14), S.Ç.(16) ve M.Ç.(23) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. bıçaklanarak yaralandı.

Bıçaklanan 3 kişi Gazi Devlet Hastanesi'nde, sopalarla darp edildikleri iddia edilen kiracı, eşi ve 3 kızı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla yaralanan 3 kişiyi kiracının kızları M.Ç. ve S.Ç.'nin bıçakladığı ileri sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kiracı K.Ç., 5 aydır söz konusu evde oturduklarını belirterek, "Evin önünde çocukların oynaması yüzünden ev sahibim S.G. ile tartışma yaşadık. Daha sonra ev sahibinin oğlu K.G. yanında 2 arkadaşı ile birlikte gelip ellerinde sopalarla bize saldırdı" dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                 

            

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
3
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
4
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
6
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Tunus açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 29 ölü   
﻿Tunus açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 29 ölü   
﻿Tunus açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 29 ölü   
﻿Oliver Kahn'dan Tuchel'e övgü yağmuru: Böyle bir kadroya liderlik etmek kolay değil
﻿Oliver Kahn'dan Tuchel'e övgü yağmuru: Böyle bir kadroya liderlik etmek kolay değil
﻿Oliver Kahn'dan Tuchel'e övgü yağmuru: Böyle bir kadroya liderlik etmek kolay değil
﻿Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
﻿Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
﻿Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.