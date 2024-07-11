Ev sahipleri bu şartı sunarsa para cezası ödeyebilir

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

1 Temmuz itibarıyla kirada yüzde 25 zam şartı kalktı. Şartın kalkmasıyla beraber kirada TÜFE dönemi tekrar başlarken ev sahipleri artık “memur olma” şartı aramaya başladı.

Ev sahibi E.K., “Zar zor para biriktirdik, dişimizden tırnağımızdan arttırarak gelir kapısı olması için bir ev aldık. Kirayı ödeyemeyecek bir kiracıyı istememek doğal hakkım diye düşünüyorum. Bu nedenle kiramı ödeyebilecek garanti meslek sahibi kiracı arıyorum” dedi.

EV SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Ev sahipleri bu görüşle kendilerini savunurken ev kiralarken şart sunan ev sahipleri idari para cezasıyla karşı karşıya. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)’nun, evini bekara kiralamak istemeyen ev sahibine 2022 yılında bin 963 lira idari para cezası verdiği ortaya çıktı. Kurul, 2024 yılında benzer bir kararda ise ev sahibine 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

HERKES KANUNLAR ÖNÜNDE EŞİTTİR

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğuna dikkat çekilirken Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmüne vurgu yapıldı.

AYRIMCILIK YAPILAMAZ

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da "Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağının" düzenlendiği ayrıca vurgulandı.

KİMSE SÖZLEŞME YAPMAYA ZORLANAMAZ

Konuyu değerlendiren avukatlar “ayrımcılık yasağı”na istinaden böyle bir cezanın verilebileceğini belirtirken liberal ekonominin hakim olduğu Türkiye’de sözleşme serbestisi olduğuna da dikkat çekti. Kimsenin bir başkasıyla sözleşme yapmaya zorlanamayacağı belirtilirken kiraya verenin de evrensel insan haklarına uygun davranması gerektiğinin altını çizdiler.