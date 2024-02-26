Ev yandı, anne ve iki çocuğu can verdi

Kaynak: İHA
Ev yandı, anne ve iki çocuğu can verdi
Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde meydana gelen yangında anne ve iki çocuğu yaşamını yitirirken, balkondan atlayan baba ise kurtuldu.

Alınan bilgiye göre olay, Pekmezci Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Yangın sabaha karşı 04.00 sularında Mustafa Parlak'a ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın kısa sürede yayılarak bütün evi sardı. Yangını fark eden baba Mustafa Parlak, yangından ailesini kurtarmaya çalıştı. Alevlerin iyice büyüyüp yayılması ile evin ikinci katındaki ailesini kurtaramayan baba Mustafa Parlak çözümü balkondan atlamakta buldu.

Kendisini ikinci kattan atlayarak kurtaran Parlak'ın eşi Zeynep Parlak (64), çocukları Sezer Parlak (24) ve Sefa Parlak (26) ise yangından kurtulamadı. Anne ve iki çocuğu, alevler arasında can verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yaklaşık 7 itfaiye aracı ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Evde hurdalar olması sebebi ile yangın zor bela durdurulabildi.

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YÜREKLERİ CIZ ETTİ

Baba Mustafa Parlak, ailesini kurtaramadığı için kahrolup kriz geçirirken vücudundaki yanıkları umursamadı. Bir süre sonra Parlak ikna edilerek ambulansa götürüldü. Vücudundaki yanıklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken babanın çaresizliği yürekleri cız etti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, evde oluşan çökmeler sebebi ile iş makineleri yardımı ile evden cenazeler zar zor çıkarıldı. Kozan Cumhuriyet savcılığı çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ahırdaki hayvanlar da hayatını kaybetti.

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