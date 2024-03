Ev yoğurdu neden yararlı

"Her gün taze süt ile evde hazırlanan yoğurt, probiyotik miktarını artırarak bağırsaklar için çok yararlı oluyor. Ev yapımı doğal yoğurtlar, hazır yoğurtlardan daha fazla probiyotik içeriyor. Bu bağırsak dostu bakteriler, bağırsak duvarındaki besin emilimini sağlayan villusların sağlıklı kalmasını sağlıyor. Böylece kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi problemleri önlemeye yardımcı oluyor."



Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, ev yoğurdunun sağladığı diğer faydaları da şöyle sıralıyor:



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalık ve enfeksiyonlara karşı savaşan T hücrelerini aktive ediyor ve daha etkili hale getiriyor. Ayrıca bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik bakteriler ile bağışıklığı destekliyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendiren immunoglobulin A açısından da zengin bir besin.



DİŞ VE KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu "Yoğurt, içerdiği kalsiyum ile çocuklarda diş ve kemik gelişimine katkı sağlıyor. Yetişkinlerde ise yaş ilerledikçe ortaya çıkan osteoporoz, kemik erimesi gibi hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle her gün üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketmek gerekiyor" diyor.



KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR

Ev yoğurdu, özellikle kaymağı alınmış olarak tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Bu etki, bağırsak villuslarının sağlığını koruyan probiyotik bakteriler sayesinde gerçekleşiyor. Bağırsaklardaki emilim bozukluğunu önleyerek, fazla yağın dışkı ile atılmasını sağlıyor ve böylece kolesterol seviyesinin yükselmesini engelliyor.



YAĞ YAKIMINA DESTEK OLUYOR

Yoğurt, içerdiği kalsiyum ile özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmaya etkili oluyor. Yapılan araştırmalar, diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verdiğini gösteriyor.



TANSİYONU DÜZENLİYOR

Amerikan Kalp Vakfı'nın 15 yıl süren bir araştırmasında, düzenli yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon riskini azalttığı ve her gün bir kase yoğurt yiyen kişilerin tansiyonlarının normal değerlerde olduğu belirleniyor. Yoğurdun bu etkisini, içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde sağladığı düşünülüyor.



CİLT VE DERİ HASTALIKLARINA KARŞI KORUYOR

Bilimsel çalışmalar, yoğurdun içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde ciltteki sivilce ve kızarıklıklara iyi geldiğini ortaya koyuyor. Probiyotik bakteriler, aynı zamanda kadınlarda sık görülen vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlıyor.



KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Yoğurt, içerdiği protein ile özellikle egzersiz sonrası hasar gören kasların tamirinde rol oynuyor. Protein, dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir. Doğru protein kaynakları ile kas gelişimi ve hasarlı kasların tamiri mümkündür. Bu protein kaynaklarından biri de süt ve süt ürünleridir.



TATLI İSTEĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Evet, doğru duydunuz! Bir kase yoğurt yiyerek tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, "Bir kase yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ dengesini sağladığı için kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri de budur" diyor.