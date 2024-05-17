Evcil hayvan mağazasındaki köpekler müşteriyi gördüklerinde heyecanlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Evcil hayvan mağazasındaki köpekler müşteriyi gördüklerinde heyecanlandı
Bir evcil hayvan mağazasında, müşterilerin kapıya yaklaştığını gören köpekler, birisi tarafından alınacaklarını düşünerek büyük bir heyecanla tepki gösteriyorlar. Ancak müşteriler, köpeklerin bu davranışını gördüklerinde mağazadan ayrılıyorlar.

Mağazada satılan köpekler, bir müşterinin kapıya yaklaştığını hissettiklerinde büyük bir heyecan yaşamaya başlıyorlar. Sakince kafeslerinde yatan köpekler, kapının açılma ihtimalini hissettiklerinde aniden ayağa kalkıp kuyruklarını sallayarak sevinçlerini belli ediyorlar.

Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor. Müşteriler, köpeklerin bu heyecanını gördüklerinde şaşkınlıkla mağazadan ayrılıyorlar. Bu durum, köpeklerin hayal kırıklığına uğramasına sebep oluyor. Sosyal medyada viral olan olay, hayvanseverler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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