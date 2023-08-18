Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Herkesin çok severek tükettiği çikolata tatlı mutfaklarının vazgeçilmezidir. Çikolatayı hazır alabileceğiniz gibi kendinizde evde çikolata yapabilirsiniz. Peki, evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Mutluluk hormonu salgılayan çikolatayı evinizde yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Çikolatayı her yerde bulabilmenize rağmen sağlıklı ve zararlı katkı maddesinden yoksun olması da çok önemlidir. Evde kendi çikolatanızı yapmanız için evde çikolata yapımı tarifini sizler için derledik. Peki, evde çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata yapımı tarifinin malzemeleri neler?

Evde çikolata yapmak pek çok kişinin uygulamaktan korktuğu bir tarif olsa da öneri adımların takip edilmesiyle herkes tarafından yapılabilir. Evde çikolata yapımı için uygulanabilecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin herhangi birisinin uygulanması ile siz de istediğiniz aromada ev yapımız lezzetli çikolatalar yapabilirsiniz.

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EVDE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Temel malzemesi kakao olan çikolatayı malzemeleri doğru oranlarda kullanarak kahve veya çay eşliğinde tüketebilir ve sağlıklı tatlı keyfini sürebilirsiniz.

Evde çikolata yapmanın en basit yolu Fransızcadan gelen benmari usulünü uygulamaktır. Benmari usulü çikolata yapımında kullanılacak malzemelerin kaynamasını ve tatlarının bozulmasını önleyerek eşsiz lezzette çikolata yapılmasını sağlar.

Benmari usulünde eritilecek malzemeleri direkt olarak ateşe vermek yerine, malzemelerin içi su dolu başka bir kabın içindeki suyun ısısıyla eritilmesi yöntemidir. Bu teknik malzemelerin tat kaybına veya kaynayarak bozulmaya uğramasının önüne geçtiğinden daha lezzetti çikolata yapımı için uygulanır.

Evde çikolata yapmak için kullanılacak ana malzeme kakaodur. Farklı damak zevklerine göre ev yapımı çikolatanızı istediğiniz aromada ve çeşitte yapabilirsiniz. Çikolatanın içine dilediğiniz kuru yemişleri ve çikolatayla yakışacak malzemeleri ekleyebilirsiniz.

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KAKAOLU ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 2 su bardağı kakao

- 2/3 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1/2 su bardağı şeker

- 1/4 su bardağı pudra şekeri

- 3'4 su bardağı tereyağı

- 1/4 çay kaşığı un

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KAKAOLU ÇİKOLATA YAPIMI

- Kakao ve tereyağını mikser yardımıyla iyice çırpın. Karışımı benmari usulünü uygulayarak eritin ve tekrar mikserle karıştırın.

- Oda sıcaklığındaki sütü şeker ve un ile karıştırın. Bu karışımı kakaolu karışımın içine ekleyerek mikser yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

- Karışımı küçük çikolata kaplarına dökün ve oda sıcaklığında ılımasını bekleyin. Oda sıcaklığına gelen çikolatayı buzlukta bir gece beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

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