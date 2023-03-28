Sık sigara ve kahve kullanımına bağlı olarak dişlerde sararma ve lekelenmeler görülebilmektedir. Buna karşı doğal yöntemlerle evde dişlerinizin temizliğini yapabilirsiniz. Peki, evde diş temizliği olur mu? Evde diş temizliği nasıl yapılır?

Diş minesi sarılığı genetik olduğu gibi tüketim alışkanlıklarıyla da yakından alakalı. Sigara ve kahve alışkanlığı olanların zaman içerisinde dişlerinde sararmalar ve nikotin izleri kalabilir. Buna göre dişler günde iki kez fırçalanmalı.

EVDE DİŞ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

-Evde kullanılan doğal yöntemlerden en yaygın olanı şüphesiz ki: Karbonat.

Doğal bir aşındırıcı olan karbonat, lekeleri mekanik olarak çıkarabilir. Dişlerinizi beyazlatmak için karbonat denemek istiyorsanız, eşit miktarda su ve karbonatı karıştırarak bir macun yapın. Diş fırçanızı 1 dakika boyunca dişlerinize sürtün, ardından tükürün.

*Kullanmadan önce mutlaka diş hekiminize danışmayı da ihmal etmeyin. Uzun yıllardır kullanılan ve güvenilir sayılan bir yöntem olsa da bu sizin için doğru bir yöntem olmayabilir. Dişlerinizde başka bir problem varsa ya da farklı bir tedavi deniyorsanız olası bir olumsuz reaksiyonu önlemek için diş hekiminize danışmanızda fayda var.

-Çileğin içinde bulunan malik asit dişleri temizleyebilir aynı zamanda tükürük üretimini de teşvik ettiği için diş çürümelerini de engelleyebilir. Çileği bir püre haline getirip, diş fırçanıza alabilir ve bunun ile dişlerinizi fırçalamayı deneyebilirsiniz.

-Ayrıca muz kabuğu da dişleri beyazlatan diğer doğal gıdalar arasındadır. Muz kabuğundan bir parça alıp bunun ile dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.