Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır? Evde karın kası yapmak için en etkili hareketler nelerdir?

Mynet’te yer alan habere göre; Hareketler farklı karın kası gruplarını hedefleyebilir ve düzenli olarak uygulandığında sonuçları görebileceğiniz biliniyor. Evde karın kası yapmak spor salonuna gitmek zorunda kalmadan yapabileceğiniz egzersizlerle olabileceği bildirildi. Bu egzersizler arasında sit-up, crunches, plank, leg raises ve bicycle crunches gibi hareketler yer aldığı biliniyor. Egzersizleri doğru formda yaparak yeterli uyku alarak ve uygun bir diyet ile birlikte karın kaslarınızı güçlendirebileceğinizin altı çizildi.

KARIN KASI KAÇ AYDA ÇIKAR?

Bir kişinin karın kaslarının görünür hâle gelmesi ne kadar zaman alacağı birçok değişkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Karın kaslarının çıkması için net bir süre vermek mümkün değildir. Bu nedenle “Karın kası yapmak ne kadar sürer?” sorusu için net bir cevap vermek mümkün değildir. Bununla birlikte genel olarak düzenli bir egzersiz programı ve sağlıklı bir beslenme planı takip ederek karın kaslarınızın şekillenmeye başlaması yaklaşık 4-8 hafta kadar sürebilir. Ancak bu süre kaslarınızın nasıl çalıştığına, ne kadar sıkı çalıştığınıza bağlı olarak değişir.

Karın kaslarının görünür hâle gelmesi için vücut yağ oranının düşük olması da gerekir. Kaslarınız ne kadar güçlü olursa olsun eğer vücut yağ oranınız yüksekse bu kaslar görünmeyecektir. Bu nedenle karın kaslarınızı ortaya çıkarmak için düzenli olarak egzersiz yapmanın yanı sıra sağlıklı bir diyet ve kardiyo egzersizleri de yapmanız gerekir.

KARIN KASI HAREKETLERİ ÖNERİLERİ

Karın kası egzersizleri evde yapılabilecek çeşitli ve zorlayıcı karın kası hareketleridir. Ancak herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla konuşmanız ve doğru formu korumanız önemlidir. Kadınlar için karın kası programı setleri erkekler için karın kası programı setlerinden farklıdır, setleri ayarlarken kişinin kendine uygun programı seçmesi gerekir. Deneyebileceğiniz karın kası hareketleri:

Plank: Şınav pozisyonuna benzer bir şekilde başlayın. Dirseklerinizi yere yerleştirin ve kollarınızı omuz genişliğinde açın. Ayaklarınızı yere koymak yerine, parmak uçlarınız üzerinde durun ve vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutun. Karın kaslarınızı sıkarak pozisyonu en az 30 saniye boyunca koruyun.

Crunches: Sırtüstü yere uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yerde tutun. Ellerinizi kulaklarınızın yanına yerleştirin ve karnınızı sıkarak omuzlarınızı yerden kaldırın. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve tekrarlayın.

Leg raises: Sırtüstü yere uzanın ve ellerinizi yanlara yerleştirin. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere koyun. Bacaklarınızı yavaşça kaldırın, karnınızı sıkarak ve sırtınızı yerden kaldırmadan. Bacaklarınızı yavaşça indirin ve tekrarlayın.

Side plank: Yan plank olarak da bilinen bu harekette, yanınıza yatın ve dirseğinizi omuz hizasında yerleştirin. Ayaklarınızı üst üste yerleştirin ve kalçanızı kaldırarak bir dik açı oluşturun. Karın kaslarınızı sıkarak pozisyonu en az 30 saniye boyunca koruyun, sonra diğer tarafa dönün ve tekrarlayın.

Bicycle crunches: Sırtüstü yere uzanın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yerde tutun. Ellerinizi kulaklarınızın yanına yerleştirin ve karın kaslarınızı sıkarak sağ dizinizi sol dirseğe doğru çekin ve aynı anda sol bacağınızı uzatın. Ardından, sol dizinizi sağ dirseğe doğru çekin ve sağ bacağınızı uzatın. Bu hareketi tekrarlayın.

Russian twist: Düz bir zemine oturun ve dizlerinizi bükün. Ayaklarınızı yerden birkaç santim yukarı kaldırın ve ayaklarınızın üzerinde denge sağlayın. İki elinizi de göğsünüzün önünde birleştirin ve yavaşça sağa ve sola dönerek vücudunuzu hareket ettirin. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayın.

Mountain climber: İlk olarak plank pozisyonuna geçin. Daha sonra sağ dizinizi göğsünüze doğru çekin, ardından sol dizinizi göğsünüze doğru çekin. Bu hareketi hızlandırın ve her iki dizinizi de sırayla hızlı bir şekilde çekin. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayın.

Side plank with hip dip: Yan plank pozisyonuna yatarak başlayın, sağ dirseğinizi düz zemine yerleştirin. Bacaklarınızı birbirinden ayırın ve sağ ayakla sol ayağı üst üste koyun. Kalçanızı yukarı kaldırın ve sol elinizi gökyüzüne doğru kaldırın. Daha sonra sol kalçanızı yere doğru indirin ve tekrar yukarı kaldırın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın ve sonra diğer tarafa geçin.

Bicycle crunch: Düz bir yüzeye sırt üstü uzanın ve ellerinizi başınızın arkasına koyun. Dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere koyun. Sağ dizinizi göğsünüze doğru çekin ve sol dirseğinizle karşılamaya çalışın. Daha sonra aynı işlemi diğer bacakla ve dirsek ile tekrarlayın. Bu hareketi hızlandırın ve 10-15 kez tekrarlayın.

V-up: Sırt üstü yere uzanın, bacaklarınızı düz bir şekilde yukarı kaldırın ve aynı zamanda başınızı ve omuzlarınızı kaldırarak ellerinizi ayaklarınıza doğru uzatın. Bu pozisyonda birkaç saniye bekleyin ve daha sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu hareketi 10-15 kez tekrarlayın.

HER GÜN SPOR YAPMAK KASLARI ERİTİR Mİ?

Karın kaslarını geliştirmek için aynı zamanda sağlıklı yağları da tüketmek gerekir. Sağlıklı yağlar vücudun ihtiyacı olan yağ asitleri ve enerji kaynaklarıdır. Zeytinyağı, fındık, badem, avokado, chia tohumları ve somon iyi birer sağlıklı yağ kaynağıdır. Ayrıca, rafine edilmiş şekerler, işlenmiş gıdalar ve trans yağlar, karın kası geliştirmek isteyen kişilerin kaçınması gereken gıdalardır. Bu gıdalar vücuttaki yağ birikimine neden olabilir ve karın kaslarının görünümünü engelleyebilir.

Su içmek de karın kası için büyük bir etkendir. Vücudunuzun hidrasyon seviyesini korumak kasların doğru şekilde çalışmasını sağlar ve şişkinliği önler. Yoğun egzersiz sırasında vücut sıvı kaybına uğrar ve susuz kalır. Su içmek vücudun hidrasyon seviyesini korur. Egzersiz sırasında sıvı tüketimi performansınızı ve dayanıklılığınızı artırır, yorgunluğu azaltır ve kramp riskini azaltır. Ayrıca egzersiz sırasında sıvı tüketimi vücudunuzun sıcaklığını düzenler ve terleme yoluyla vücudunuzdan toksinleri atmanızı sağlar. Egzersiz sonrasında yeterli miktarda su içmek kaslarınızın daha hızlı toparlanmasına ve yaralanma riskini azaltmaya da yardımcı olur. Uzun süreli egzersizlerde elektrolit kaybını önlemek için elektrolit içeren spor içecekleri de tercih edilebilir.

KARIN KASI İÇİN BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Karın kasları ancak iyi bir beslenme programı ile geliştirilebilir ve gösterilebilir ve vücudun yağ oranı düşük olduğunda daha belirgin hâle gelirler. Bu nedenle karın kası geliştirmek isteyen kişilerin doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri gerekir. Karın kası için doğru beslenme ayrıca düşük yağ ve düşük şeker içeren bir diyeti de içermelidir. Yağsız etler, tam tahıllar, sebzeler, meyveler, süt ürünleri ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı vücut yağınızı azaltarak karın kaslarınızın ortaya çıkmasını sağlar.

Karın kasları için en önemli besinler protein ve lif açısından zengin gıdalardır. Protein, kasların büyümesine ve tamirine yardımcı olan temel besin maddesidir. Tavuk, hindi, balık, sığır eti, yumurta, mercimek, nohut, fasulye ve yoğurt, iyi bir protein kaynağıdır. Lif açısından zengin gıdalar, sağlıklı bir sindirim sistemi için gereklidir ve aynı zamanda doygunluk hissi sağlarlar. Tam tahıllı ekmekler, kepekli makarna, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi, sebzeler ve meyveler gibi besinler, lif açısından zengindir.

ERKEKLER İÇİN KARIN KASI PROGRAMI ÖNERİSİ

Karın kasları göğüs ve sırt kaslarıyla birlikte güçlü bir merkezi alan oluşturarak vücudun denge ve duruşunu destekler. Farklı egzersizleri programınıza dahil edin ve doğru beslenme ve uyku alışkanlıklarıyla birlikte düzenli egzersiz yapın.

Karın kaslarınızı güçlendirmek için ilk önce temel egzersizleri öğrenin ve doğru formu kullanarak yapın. Crunches, sit-ups ve leg raises gibi egzersizler, üst ve alt karın kaslarını hedefleyerek bir başlangıç noktası olabilir. Daha sonra yan plank, mekik çekme gibi daha zorlu egzersizlere geçebilirsiniz.

Bunun yanı sıra sırt egzersizleri de karın kaslarının güçlendirir. Sırtınızı güçlendirmek duruşunuzu ve denge yeteneğinizi artırırken aynı zamanda karın kaslarınızın daha çekici görünmesine yardımcı olur.

KADINLAR İÇİN KARIN KASI PROGRAMI ÖNERİSİ

Kadınlar için karın kası egzersiz programı yaparken farklı egzersizlerin farklı kas bölümlerini hedeflediğini unutmayın. Üst karın kasları, alt karın kasları ve yan karın kasları olmak üzere üç ana bölge vardır. Her bölge farklı egzersizlerle çalıştırılabilir ve karın kaslarının tamamını kapsayan bir egzersiz programı oluşturulabilir.

Karın kası egzersizleri, crunches ve sit-ups gibi temel egzersizlerden plank ve yan plank gibi daha ileri düzey egzersizlere kadar geniş bir yelpazede olabilir.

Egzersiz programınızı belirlerken, hedeflerinizi ve mevcut fitness seviyenizi dikkate alarak başlayın. Yavaş yavaş ilerleyin ve egzersizlerin sayısını ve zorluğunu artırarak karın kaslarınızın güçlenmesine izin verin.

Kadınlar için karın kası egzersiz programı yaparken aynı zamanda diğer egzersizlerle birlikte çalışmaya da dikkat edin. Kardiyo egzersizleri, karın kaslarının yağ yakmasına yardımcı olabilir ve diğer kasları güçlendirmek için kuvvet antrenmanları da eklenebilir.