Evde uyuz nasıl geçer? Uyuz tedavisinde sirke kullanımı nasıl olur?

Editör: Ali Öncü

İnsanlar korktukları rahatsızlara çözüm için internet arama motorlarında sorunlarını aratmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi uyuzla ilgili ortaya çıkan detaylar dikkat çekti.

Uyuza neden olan bu akar türleri de yaklaşık 2 ay boyunca ciltte bulunabileceği bildirildi. Çeşitli belirtiler ile ortaya çıkan uyuz hastalığının tedavisinde de çoğunlukla sirkenin kullanıldığı ifade edildi.

Sirke bu konuda en etkili yöntem olarak bilinir.

UYUZ TEDAVİSİNDE SİRKE KULLANIMI NASIL OLUR?

Uyuz tedavisinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de sirke olduğu biliniyor. Beyaz sirke uyuz tedavisinde oldukça etkilidir.

Antiseptik bir özelliğe sahip olan sirke antiflamatuar özelliklere de sahip olduğu bildirildi. Sirkenin asidik yapısı olduğu için cildin ph değeri değişir. Bu değişim de ciltteki uyuz parazitlerini öldürmektedir. Uyuz tedavisinde sirke pamuğa döküldükten sonra vücuda iyice uygulanır. Sirke pamuk yardımı ile cilde uygulanır. Ayrıca bu sirke yaklaşık 5 dakika cilt yüzeyinde de bekletilir. İşlemin sonunda ise cilt ılık su ile yıkanması gerektiği bildirildi. Beyaz sirkenin bulunmadığı durumlarda elma sirkesi de kullanılabilir.

EVDE UYUZ NASIL GEÇER?

Özellikle havlu ve tarak gibi kişisel ürünlerden uyuz kısa bir sürede bulaşabilir. Bunun yanı sıra kıyafetler, su içilen bardak ve ya cinsel temas yolu ile uyuz bulaşabilir. O nedenle evde yaşayan aile bireylerinin temizliğe çok dikkat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra uyuzun tedavisinde mutlaka sirke kullanılmalıdır. Özellikle de beyaz sirke kullanımı uyuzu geçiren en önemli faktörlerden birisidir. Asidik yapısı olan sirke sayesinde uyuz da hızlı bir şekilde geçecektir.

Günümüzde en çok görülen cilt hastalıklarından birisi olan uyuzun tedavisinde bazı noktalara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de ciltte küçük akarların neden olduğu uyuz bulaşıcı bir hastalık olduğu için çok dikkat edilmelidir. Ciltte döküntüler ile ortaya çıkan uyuzun tedavisinde doğal yöntemler kullanılabilir.

Uyuz hastalığının belirtileri görüldüğü anda mutlaka uzman bir hekime görünmek gerekir. Hemen ardından ise tedavi süreci başlar. Uyuz tedavisinde genellikle krem ile çeşitli losyonlar kullanılır. Bunun yanı sıra vücut kremi de uygulanabilir. Uyuz tedavisi yaklaşık 2 hafta ile 6 hafta arasında sürmektedir. Ayrıca beyaz sirke, zerdeçal ve çay ağacı yağı gibi ürünler ide de uyuz tedavisi sürdürülebilir.

UYUZ NEDİR?

Tıp dilinde skabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 0,3 ile 0,5 mm. boyutunda, gözle görülmesi pek mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile oluşur. Cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerleyen akar, yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşar. Ancak bu süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır.

UYUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

-Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

-Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

-Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

-Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

-Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.