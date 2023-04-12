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İşte evde yapılabilen en basit egzersizler

Vakti dar olanlar evlerinde de egzersizler yaparak sağlıklı kalabilir. İşte evde basitçe yapabileceğiniz o egzersizler.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:26
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Evde yapılabilen en basit egzersizler

İşte evde yapılabilen en basit egzersizler
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KALP KRİZİ RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN

Eğer spor yapacaksanız yemekten mutlaka ve mutlaka en az 2 saat sonra yapmalısınız. Uzmanlar yemeğin hemen ardından yapılan sporun kalp krizini tetikleyebildiğini vurguluyor ve en az 2 saat geçtikten sonra spor yapılması konusunda uyarıyor.

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİN

Antrenörlerin bir diğer üzerinde durduğu konu ise spor yaparken meydana gelen su kaybı. Su kaybı vücudunuzun fiziksel kapasitesini düşürüyor, strese ve yorgunluğa neden oluyor. Bu yüzden mutlaka spor yaparken 750 ml ile 1500 ml arasında su içmemiz gerekiyor ki vücut kaybettiği suyu geri kazanabilsin. Aynı zamanda uzmanlar kişinin günlük su ihtiyacını “kişinin kilosu/36” yaparak öğrenebileceğimizi söylüyor. (Örneğin: 82 kilo olan bir kişi için 82/36=2.280 ml)

KARBONHİDRAT TAKVİYESİ YAPIN

Yaptığınız egzersizler sonucunda kaslarınızdaki karbonhidrat miktarı azalıyor. Bu da kaslarımızın güçsüz kalmasına neden oluyor. Bu yüzden antrenmandan sonraki ilk iki saat mutlaka ortalama 70 gr karbonhidrat alınması gerekiyor. 3 tane muz ya da 5-6 tane bisküvi bu ihtiyacı karşılayacaktır.

YAŞINIZA GÖRE EGZERSİZ UYGULAYIN

Egzersizler cinsiyete ve yaşa bağlı olarak süre ve miktar bakımından farklılıklar gösterebilmektedir. Evde egzersiz öncesinde yaklaşık 10 dakika ip atlayın ve 5 dakika

ISINMA HAREKETLERİNİN ÖNEMİ

Uzmanların ilk uyarısı evde ya da spor salonunda antrenmana başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapın. Isınma hareketleri yapmanız sakatlanmanızın önüne geçecektir. Ayrıca ısınma hareketleri antrenmanınız esnasında performansınızın artmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde esneme hareketleri de sakatlanmamanız açısından çok önemlidir.
 

HIZLI KİLO VERMEKTEN KAÇININ

Eğer sporunu kilo vermek için yapıyorsanız hızlı kilo kaybından kaçınmanız gerekir. Diyetisyenlerin önerilerine göre haftada 0,5-1 kilo vermek idealdir. Daha fazlasında ise vücudunuzdan yağ yerine su ve kas kaybı meydana gelir.

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