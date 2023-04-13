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Kireçli sararmış tuvaleti evdeki malzemelerle temizleme yöntemi

Tuvalet taşlarının daha hijyenik olması, oluşan kireçlerden arındırılması gerekir. Kireçten dolayı oluşan kötü kokuyu kapatmak için ve görüntüyü normal bir hale dönüştürmek için bazı kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallara hiç gerek yok. İşte evde kendiniz yapabileceğiniz doğal yöntemler…

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 08:27
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Evdeki malzemelerle kireçli sararmış tuvalet nasıl temizlenir

Kireçli sararmış tuvaleti evdeki malzemelerle temizleme yöntemi
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Sert su ile oluşan kireç, lavabolarda, duşlarda ve tuvaletlerde şekilde birikiyor. Bu pas ve kireç lekelerine ve sararmış görünümlere neden oluyor. Çamaşır suyu ile geçirilmeye çalışılan bu görüntüleri evde bulunan bir malzeme ile tertemiz yapmak mümkün.

BEYAZ SİRKE KİREÇ İÇİN BİRE BİR TEMİZLEME YÖNTEMİ

Temizlik uzmanı Anna Kent'in yakın zamanda temizlediği bir müşterisinin tuvaletinin öncesi ve sonrası resim sonuçlarıyla herkesi şoka soktu. Anna, kireç tutmuş ve sararmış tuvaletleri beyazlatmak için “Tuvaletteki suyu boşaltın ve beyaz sirke ile doldurun. Birkaç saat bekletin, sonra silin.” dedi.

SUYU TAMAMEN BOŞALTIN

"Önceki resimde tuvalet koyu kahverengi, neredeyse yeşil kireçle kaplıydı, oysa ikinci fotoğrafta tuvalet tamamen lekesizdi.”

Julie Cooper, “Suyu boşaltın, bir litre beyaz sirke ekleyin ve bir gece bekletin. Dürüst olmak gerekirse, bu harika yöntem kireci yok ediyor.” dedi.

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