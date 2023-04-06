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Film gibi soygun: Tuvalet duvarını delip 500 bin dolarlık mal çaldılar

ABD'de bulunan bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanının tuvalet duvarını delerek 500 bin dolar değerinde mal çaldı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:50
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ABD'de büyük soygun: Tuvalet duvarını delip 500 bin dolarlık mal çaldılar

Film gibi soygun: Tuvalet duvarını delip 500 bin dolarlık mal çaldılar
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İHA'nın haberine göre, ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde mal çaldı.

TUVALETİN DUVARINI DELDİLER

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.

500 BİN DOLARLIK MAL ÇALINDI

Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.

Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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